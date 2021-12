sport

Ifølgje politiet er det ikkje mistanke om noka kriminell handling i samband med dødsfallet.

– Det vi veit til no er at dødsfallet har ei medisinsk årsak, seier pressetalsperson Tim Lupo for politiet i Roswell i delstaten Georgia.

Thomas la opp tidlegare i år. Han toppa karrieren som såkalla wide receiver (mottakar) med siger i NFL-finalen Superbowl for Denver Broncos i 2016.

(©NPK)