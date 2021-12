sport

Hovudårsaka er at Martial føler at han får for lite speletid. Han har vore i aksjon i totalt ti kampar i haust.

– Anthony ønskjer å forlate klubben i januar. Han treng berre å spele. Han ønskjer ikkje å bli verande, og eg skal snakke med klubben snart, seier agenten Philippe Lamboley til Sky Sports.

Martial kom til United frå Monaco i 2015 og har i alt skåra 79 mål på 268 kampar for Premier League-klubben. Kontrakten hans går ut sommaren 2024.

(©NPK)