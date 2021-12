Landslagsspelar Hasund klar for svensk klubb

sport

Det melder Stockholm-klubben på eigen nettstad. Nyheita kjem berre tre dagar etter det vart kjent at ho ikkje ønskte å halde fram i årets ligameister Sandviken, som byter namn til Brann neste sesong.

– Eg kjende meg klar for noko nytt, og Hammarby og Damallsvenskan er eit bra steg å ta for meg. Hammarby presenterte eit spennande prosjekt og tek sikte på å bli Sveriges beste lag. Eg trur Hammarby er ein bra plass for meg å utvikle meg vidare som speler, seier Hasund.

Kantspelaren har skåra 8 mål på 24 kampar denne sesongen. Tidlegare i haust debuterte ho for A-landslaget i VM-kvalifiseringskampen mot Albania. Ho noterte seg òg for ei skåring i 7-0-sigeren.

(©NPK)