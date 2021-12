Knutsen om Glimt-framtida: – Treng dei noko nytt?

sport

Knutsen har fått enormt med merksemd rundt stillinga si i Bodø/Glimt. I tillegg til suksessen med laget i heimleg serie og i Europa, vil alle vite kva som skjer når kontrakten hans går ut til sommaren.

Fleire medium har meldt at han har takka nei til Rosenborgs tilbod.

– Eg opplever for eigen del at eg har vore veldig roleg. Eg har hatt behov for å ha ein prosess som omhandlar dei næraste. Eg har vore fem år i Glimt. Eg har jobba med dei same spelarane over lang tid. Treng dei noko nytt? Har eg meir å gi? Alt det er med i prosessen, sa Knutsen til Viasat etter 1-1-kampen mot Zorja Lugansk i Ukraina.

Utfallet av den kampen vart at bodøværingane må ut i omspel om ein plass blant dei 16 beste i Conference League.

– Kva som skjer i RBK eller andre stader, er ikkje viktig for meg, men at eg kjenner på at eg har krafta og energien som skal til når eg skal vidare uavhengig av kvar eg er, la han til.

Søndag kan han sørgje for Glimts andre strake seriegull. Etter det vil framtida òg truleg bli avklart.

– Eg treng ikkje veldig mykje meir tid før eg kan fortelje kva som skjer, sa Knutsen.

(©NPK)