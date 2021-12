HamKam stadfestar RBK-interesse for Rekdal

sport

– Rosenborg har sagt at han er ein av kandidatane til den ledige jobben i klubben, seier Svele til avisa.

Rekdal har denne sesongen leidd HamKam til ein soleklar siger i 1. divisjon og opprykk til Eliteserien.

Ifølgje fleire medium har Hammarby-trenar Mílos Milojevic takka nei til å bli trenar. Tidlegare denne veka var han i Trondheim for å diskutere vilkår om ei eventuell stilling. Også Glimt-trenar Kjetil Knutsen har vore sterkt kopla til jobben som står ledig etter at Åge Hareide gir seg når årets sesong er over.

(©NPK)