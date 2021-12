Carlsen vart verdsmeister for femte gong: – Ein lette

sport

Katastrofetabben med bondetrekket sitt til g3 i trekk 23 gjorde at nordmannen kunne avgjere VM med 7,5 mot 3,5 poeng. Nepomnjasjtsjij har dermed inga moglegheit til å ta igjen Carlsen, og det blir derfor ikkje nødvendig til å spele dei tre siste oppsette partia.

Ein smilande Carlsen møtte pressa etter sigeren.

– Det var sikkert mange måtar å vinne på, men eg valde ein så sikker veg som mogleg, sa verdsmeisteren til NRK.

– Det er sjølvsagt veldig gøy. Ein lette å få det til. Gøy å gjere det på ein meir overbevisande måte enn dei førre gongene, la han til.

Det tvilsame trekket til russaren var hans tredje store brølar i meisterskapen. Den første kom i det sjette partiet, og etter det klarte aldri «Nepo» å hevde seg igjen.

– Ikkje så store prøver

Magnus Carlsen vart verdsmeister første gong i 2013 og har forsvart tittelen fire gonger etter den tida. Han klarte ikkje å rangere denne tittelen opp mot dei andre.

– Det er vanskeleg å seie. I andre VM kunne det gått på denne måten om eg hadde hatt litt klaff og vunne eit parti tidleg, men eg vart ikkje sett på så store prøver, erkjende han.

Jan Nepomnjasjtsjij valde ei italiensk opning og tok tidleg ei poengmessig leiing, ifølgje sjakkcomputerane. Etter åtte trekk var det 0,4 poeng fordel «Nepo», men berre to trekk seinare var pila heilt nøytral på 0,0 før ho igjen bikka litt over på halvdelen til russaren.

I det 14. trekket kasta Carlsen jakka.

Sluttspel

Etter 20 trekk hadde Carlsen brukt 29 minutt meir tid enn opponenten. Pila var igjen tilbake på stillinga 0-0, men så kom tabben som etter kvart vart avgjerande.

Etter kvart bevega det seg mot eit tårnsluttspel kor begge hadde kvart sitt tårn igjen, medan Carlsen hadde ein bonde i overtal. Nordmannen marsjerte sin h-bonde over til motsett side og fekk bytt til seg ei dronning, og då var det over og ut for russaren.

Carlsen er òg regjerande verdsmeister i lyn- og hurtigsjakk. Fredag kom beskjeden at årets VM i lyn- og hurtigsjakk skal spelast i Warszawa.

