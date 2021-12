Barcelona-presidenten etter meisterligaexiten: – Må ro saman

sport

Katalanarane har hatt ein sørgjeleg sesong hittil med berre 23 poeng på dei første 15 kampane i ligaen. Den svake sesongstarten resulterte i at Ronald Koeman fekk sparken som hovudtrenar for laget, og inn kom klubblegenda Xavi Hernández.

Onsdag vart det likevel verre for dei blå- og raudstripete. 0-3-tapet for Bayern München sende dei ut av Meisterligaen etter at Benfica kontrollerte inn 2-0-siger mot Dynamo Kiev. Det tok portugisarane forbi Barcelona på tabellen.

Katalanarane hamna på tredjeplass i gruppa og skal spele europaliga til våren.

– Vi er leie oss, men vi må komme oss vidare. Det er tid for å jobbe hardt og vende denne situasjonen, sa Barcelona-president Joan Laporta til katalansk TV3 etter nederlaget.

Når cupspelet startar i februar neste år, vil det vere utan Barcelona for første gong sidan 2000/01-sesongen.

– Eg vil be alle Barcelona-supporterar om at vi no, meir enn nokon gong, må ro i same retning for å prøve å overvinne denne situasjonen, avslutta Laporta.

(©NPK)