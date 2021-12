12.000 i bot for å ha forårsaka Tour de France-velt

sport

Det er ein domstol i Brest som har dømt den 31 år gamle franske kvinna til å betale bota. Summen svarer vel til 12.000 kroner etter dagens kurs.

Velten skjedde då kvinna gjekk ut i vegbanen for å gjere eit skilt med teksten «Heia bestefar og bestemor» synleg for TV-kameraa som følgde rittet. Ho la ikkje merke til at hovudfeltet med ryttarar kom bak henne, og ei rekkje syklistar velta som følgje av at tyskaren Tony Martin ikkje kunne unngå å treffe kvinna.

Ulykka førte til at fleire ryttarar måtte trekkje seg frå Touren allereie på opningsdagen.

I rettssalen uttrykte kvinna at ho er flau over «dumskapen» ho utviste. Ho stakk frå staden etter massevelten og gjekk i dekning i fire dagar før ho melde seg for politiet.

Aktoratet la ned påstand om fire månaders fengsel på vilkår for kvinna på bakgrunn av tiltalen om å setje liv i fare. Men ho slapp unna med bota, og dessutan at ho må betale ein symbolsk sum på 1 euro til den franske proffsyklistforeininga, som var fornærma i saka.

Tour de France-direktør Christian Prudhomme har tidlegare utvist ei forsonande innstilling i saka.

– Ho gjorde noko dumt, men ho er ingen terrorist. Vi ønskjer berre at folk skal vise omsyn når dei følgjer Touren og hugse at dei er der for å sjå meistrane, ikkje for å komme på TV, sa han i oktober.

