The Sun: Premier League krev koronapass for tilskodarane

The Sun skriv at Boris Johnson-regjeringa er i ferd med å gå over til sin annonserte plan B fordi smitten er aukande og for å hindre at omikronvarianten spreier seg endå meir.

Det er ikkje meldt kor lenge den nye praksisen eventuelt vil gjelde.

Viss plan B blir sett i verk, betyr det at tilskodarane må bevise at dei er dobbeltvaksinerte før dei kan gå på kampar.

PL-klubbane vart varsla om at dette kunne bli realiteten i eit møte sist fredag.

Tilskodarane har ikkje svikta klubbane sine i Englands øvste divisjon etter at samfunnet vart gradvis opna opp igjen. Tilskodartala har vore like bra som før pandemien slo inn nasjonen.

