Remis for Carlsen: – Eitt steg nærare

Carlsen spelte med kvite brikker, og remisen var eit faktum etter 41 trekk.

– Det er fint. Eitt steg nærare, var Carlsens første tankar overfor NRK.

Utover i partiet vart det gjort bytehandlar med fleire offiserar. Stillinga var lenge jamn, og etter 40 trekk, som er første moglegheit for spelarane å bli samde om remis, var dei to duellantane samde om å dele poenget.

– På eit tidspunkt kjende eg at eg stod litt betre, men eg klarte ikkje å få noko ut av det. Tanken var heile tida at remis er eit halvt poeng nærare tittelen.

Stillinga er med det 6,5-3,5 med fire parti igjen. I VM-kampen er det førstemann til 7,5 poeng, så det er berre syltynn teori som gjer at Carlsen ikkje kan kronast til verdsmeister for femte gong allereie no.

I det niande partiet tysdag hadde «Nepo» tidvis pressa på Carlsen, men russaren gjorde ein enorm tabbe og gav frå seg partiet som gav nordmannen ei leiing som så å seie er umogleg å ta igjen.

Carlsen har vore verdsmeister i langsjakk utan avbrot sidan 2013. Han har vunne duellar mot Vishy Anand (to gonger), Sergej Karjakin og Fabiano Caruana. Førre meisterskap vart spelt i 2018.

Torsdag er kviledag før det går i gang igjen fredag. Då har Carlsen svarte brikker.

