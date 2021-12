sport

Det vart i september kjent at den tredobbelte verdsmeisteren var ramma av kreft i tjukktarmen. CNN i Brasil skriv at han er innlagd for å halde fram behandlinga for sjukdommen, og at han truleg kan forlate sjukehuset dei neste dagane.

Pelés tilstand skal vere stabil. Han er tidlegare operert for tarmkreften og får cellegiftbehandling.

