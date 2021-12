Glimt-spelar nekta innreise til Ukraina

sport

Glimt spelar europacupkamp borte mot Zorja Lugansk torsdag. Der kan dei måtte klare seg utan Boniface, som vart stoppa i passkontrollen på flyplassen tysdag kveld.

Årsaka er at klubben ikkje har sørgt for å ha med seg dei rette dokumenta for å få den nigerianske spissen sin inn til Ukraina.

– Det er berre å beklage. Dette burde ikkje ha skjedd. Det er ein glipp frå våre side, seier dagleg leiar Frode Thomassen i Bodø/Glimt til Avisa Nordland.

Glimt skal ha forhandla med tilsette på flyplassen i fleire timar utan gjennomslag. Boniface måtte overnatte der, og ved 14-tida onsdag var han framleis på flyplassen.

– Vi må konkludere før eller seinare. Victor kan ikkje sitje i det uvisse så lenge. Han har allereie sete lenge nok der han er. Anten så får vi han hit til hotellet vårt, eller så må vi sende ein person herfrå som set kursen tilbake til Noreg saman med Victor, seier Thomassen.

(©NPK)