Bisarr opprykkskamp i Colombia blir etterforska for kampfiksing

sport

Måla vart skåra på eitt minutt og sikra Union Magdalena 2-1-siger. Særleg ved det siste målet gjorde Llaneros-forsvaret lite for å hindre tap, og Colombias president Ivan Duque har kalla målet for ei «nasjonal audmjuking».

Fernando Jaramillo, president for nivå to i colombiansk fotball, stadfestar overfor Reuters at kampen blir etterforska for kampfiksing.

– Trass i dei openberre bevisa som alle colombianarar og heile verda har sett, kjem vi til å respektere prosessen, og vi kjem til å følgje regelverket her i Colombia og Fifa, seier han.

Ifølgje Jaramillo risikerer klubbane å bli utestengde.

(©NPK)