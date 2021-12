Ødegaard-skåring igjen til inga nytte: Arsenal rota bort alle poenga mot Everton

sport

Sigeren var enormt viktig for eit Everton i kriseform. Laget stod utan ein trepoengar på sine åtte siste Premier League-kampar, men måndag kveld kom ein kjærkommen opptur. Kanskje redda snuoperasjonen jobben til manager Rafael Benitez.

Gray avgjorde oppgjeret to minutt på overtid med eit skot frå 20 meter. Ballen gjekk inn via stolpen. Før det hadde Richarlison i det 79. minuttet heada inn 1–1. Brasilianaren stod klar då ei avslutning frå Gray spratt i tverrliggjaren og ut.

Det enda til slutt lykkeleg for Richarlison, men lenge var han banens mest frustrerte spelar. Han fekk to skåringar annullerte av VAR for marginale offsidar.

Ødegaard-volley

Arsenal tok leiinga med Ødegaards volleyskåring eit par minutt på overtid av første omgang. Vakkert styrte han inn ein perfekt slått ball frå Kieran Tierney.

Målet likna på det han sette i 2-3-tapet for Manchester United fire dagar tidlegare.

Ødegaard måtte nyleg nøye seg med innhopp i fleire Premier League-kampar, men oppgjeret på måndag var den tredje kampen hans på rad frå start.

VAR-drama

Everton var det styrande laget før kvilen. Nokre minutt før Ødegaards fulltreffar trudde Richarlison at han hadde sendt vertane i føringa med ein hodestøyt, men VAR greip inn og annullerte leiinga. Bileta viste at det var offside i forkant.

Han fekk nok ei skåring fjerna etter vel ein time. Everton-fansen trudde knapt det dei så og gav tydeleg uttrykk for kor fortvilte dei var.

Med tapet blir Arsenal liggjande på 7.-plass med 23 poeng. Det skil fire poeng opp til tabellfirar West Ham på den siste meisterligaplassen. Mellom dei ligg Tottenham (25) og Manchester United (24).

Everton tok seg opp i 18 poeng og er nummer 12.

