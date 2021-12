Hamilton hardt ut mot Verstappen igjen: – Han er heilt klart over grensa

sport

– Eg har køyrt mot mange sjåførar i løpet av livet og det er nokre på toppen som er over grensa. Reglane gjeld liksom ikkje, sa Hamilton etter løpet til Sky Sports, som spurde om han sikta til Verstappen.

– Han er heilt klart over grensa, stadfesta Hamilton.

36-åringen prøver å vinne sin åttande VM-tittel. Då vil han stå åleine med rekorden for flest VM-titlar, som er ein rekord han no deler med Formel 1-legenda Michael Schumacher.

Sigeren i Saudi-Arabias Grand Prix var veldig viktig for Hamilton, som no er à poeng med Verstappen i samandraget. Verstappen leier likevel samanlagt, med fleire sigrar denne sesongen.

Hamilton går langt i å antyde at Verstappen har prøvd å gjere kva som helst for å forsvare leiinga i samandraget.

– Det betyr ikkje noko for han om vi ikkje fullfører løpet. For min del, treng eg at begge fullfører løpet. Det kjem til å bli spennande å sjå kva som skjer, sa Hamilton.

Formel 1 blir avgjort i sesongfinalen i Abu Dhabi søndag.

