Brann stengjer ute supporter for påstått rasisme

Det opplyser eliteserieklubben på nettsidene sine måndag.

Brann-leiinga opplyser at ho vart gjord kjend med hendinga undervegs i kampen mot Glimt søndag. I etterkant skal det ha vore i dialog med politiet for å få betre oversikt over hendingsgangen.

«Som de andre klubbene i fotballen tar Brann sterk avstand fra rasisme og diskriminering, noe som markeres før avspark på alle Eliteserie-kampene. Hendelsen viser nok en gang at kampen mot rasisme og diskriminering fortsatt må stå høyt på agendaen», heiter det i pressemeldinga.

Supporteren er utestengd inntil vidare.

Brann opplyser at klubben vurderer å melde supporteren. Vedkommande skal ha komme med truslar i sosiale medium retta mot namngitte personar i Brann.

