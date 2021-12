Rangnick: – Umogleg å seie nei til Manchester United

sport

Det avslørte tyskaren då han fredag formiddag heldt den første pressekonferansen sin som mellombels United-sjef. Rangnick har fått jobben i eit halvt år og skal prøve å snu trenden etter at Ole Gunnar Solskjær fekk sparken.

– Då Chelsea kontakta meg, snakka dei berre om å bli mellombels manager i fire månader, og det var ingen planar for noko samarbeid utover det. Her snakkar vi om 6,5 månader og deretter, som de veit, to år i ei rådgivarrolle.

– Og når alt kjem til alt; når Manchester United tilbyr deg ei slik rolle, er det ikkje mogleg å seie nei, sa Rangnick.

Han var på tribunen då United slo Arsenal 3-2 torsdag, og han leier laget for første gong mot Crystal Palace søndag. Derfor måtte han kalle inn til ein tidleg pressekonferanse.

– Det er nok den tidlegaste pressekonferansen i mitt liv (klokka 9 britisk tid). Men på grunn av at vi har neste kamp søndag og den første treninga i dag, var det ikkje noko anna alternativ.

