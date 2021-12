Mari Leinan Lund ut i leiing på Lillehammer

sport

Mari Leinan Lund vann hoppinga med 98 meter, og ho var 5,1 poeng føre italienske Annika Sieff.

– Det var flotte og like forhold og eit fint hopprenn. Skulle hatt nokre få sekund til Gyda, men eg håpar å halde henne bak meg. Det gjeld å trykkje på og gå fort, sa Leinan Lund til FIS.

Italienske Sieff har vore god i hoppinga si og skal etter rapportane ha teke store steg i langrennssporet. Ho landa på 92,5 meter, og ho går ut 20 sekund bak Leinan Lund.

VM-vinnar Gyda Westvold Hansen var sist ut i hoppinga. Med 90,5 meter går ho ut på tredjeplass – 0.39 bak lagvenninna. Under NM på Beitostølen for to veker sidan hadde Leinan Lund minuttet til gode på Hansen. Då heldt det så vidt til NM-gull.

Ida Marie Hagen var tidleg ute og landa på 91 meter. Dermed går ho ut 1.52 minutt bak på ein sjetteplass. Veslesøster Marte Leinan Lund går ut 2.12 minutt bak på ein 7.-plass etter 82 meter.

Slik gjekk det med dei andre norske utøvarane: 23) Hanna Midtsundstad 71,5 meter – 4.16 bak, 25) Thea Øihaugen 68 meter – 4.53 bak.

Oda Leiråmo var først ut i eit verdscupstemne på norsk jord og landa på 58 meter. Ho startar sist 6.34 minutt bak leiaren.

Langrennet over 5 kilometer går 14.30 på Birkebeineren skistadion.

