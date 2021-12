Tilskodartak på 15.000 i Bundesliga-fotballen

sport

Til no under pandemien er det dei lokale helsestyresmaktene i kvar region som har avgjort om det skal setjast grenser for publikumstal, men no er det oppnådd semje om eit felles regelverk.

Ved utandørsarrangement kan 30 til 50 prosent av arenakapasiteten nyttast med eit tak på 15.000 tilskodarar. Innandørs får ingen ha fleire enn 5.000 tilskodarar. Det gjeld mellom anna basketball, handball og ishockey.

Det blir påbod om bruk av munnbind, og alle tilskodarar må vere fullvaksinerte eller friske etter har overstått koronasjukdom. Det blir diskutert om ein òg skal sleppe inn publikum med negativ koronatest.

Klubbane var førebudde på dei skjerpa reglane. Borussia Dortmund har kansellert alle selde billettar til storkampen mot Bayern München i helga og startar nytt billettsal fredag.

Regionar med særleg høgt smittetrykk kan framleis vedta å bannlyse tilskodarar heilt. Det er allereie gjort i Sachsen, og Baden-Württemberg og Bayern vurderer å gjere det same, ifølgje Kicker.

(©NPK)