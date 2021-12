sport

Med seg i styret får Thorsen nestleiar Pål Hansen og styremedlemmene Bjarne Graabræk, Kristine Nygård Saltskår, Krister Hoaas, Per Arne Flatberg og Siv Skard. Det skriv Bergens Tidende.

Frå 2023 er planen at SK Brann skal samle både kvinne- og herrelaget under same klubb, med felles styre og årsmøte.

Sandviken vart seriemeister i Toppserien i år. Nokre dagar etter at gullet var sikra, kom den endelege stadfestinga på at laget blir ein del av Brann frå 2022.

