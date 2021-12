Noreg med ekstra pandemigrep i VM

sport

OL-bronsen var ein skuffelse for Henny Reistad òg. Mange handballekspertar trur Frankrike eller Noreg tek VM-gullet. – Det kan eg vere med på, seier Reistad til NTB under eit utandørs pressetreff i Castellón.

Kort etter VM-trekkinga i august kasta arrangøren om på korta. Det gjorde at vertsnasjonen Spania og Danmark ser ut til å få ein svært gunstig veg mot semifinale. For Noreg vart vegen plutseleg meir kronglete.

– Det synest eg var merkeleg, det å endre på det etter at trekkinga var gjord, seier Reistad.

Den norske troppen tek smittevernet på alvor og utset seg ikkje for nokon unødvendig risiko i pandemien. – Vi prøver å bruke litt hanskar og ha avstand til andre som ikkje er nordmenn. Vi gjer litt ekstra ting, seier Reistad.

Det bur fleire VM-troppar på same hotellet. Arrangøren har ikkje sett av eigne avdelingar i matsalen.

Det er allereie meldt om fleire positive koronatestar i VM. Ungarn har fått to spelarar smitta. Alle laga fryktar eit smitteutbrot i eigne rekkjer.

Lett start

Det er munnbindpåbod på stort sett alle aktivitetar utanfor romma på spelarhotellet og i trening eller kamp, men Håndballforbundet opna torsdag for fotografering utan munnbind.

Noreg startar meisterskapen mot Kasakhstan fredag. Så ventar kampar mot Iran og Romania dagane etter. Dei tre beste frå gruppa avanserer til hovudrunden. Her ventar mest truleg lag som regjerande verdsmeister Nederland og Sverige på Noreg.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har allereie vunne to VM-titlar med laget sitt. Det første gullet kom i Brasil i 2011. Så vart det siger i Danmark fire år seinare.

– Vi veit at vi er klare favorittar i dei to første kampane. Vi er klare for VM og gler oss, seier Hergeirsson til NTB.

Dette er vinnarane av VM sidan 1999: 2019: Nederland, 2017: Frankrike, 2015: Noreg, 2013: Brasil, 2011: Noreg, 2009: Russland, 2007: Russland, 2005: Russland, 2003: Frankrike, 2001: Russland og 1999: Noreg.

