Korona øydelegg viktig OL-kvalifisering for Sandbech

sport

28-åringen vart smitta av koronaviruset for tre veker sidan, men er enno ikkje heilt frisk. I helga er det kvalifiseringsrenn i USA for snøbrettkøyrarane.

– Eg har slite med forkjøling etter korona. Det kan hende svakare immunforsvaret er årsaka. Eg veit ikkje. Vi fann i alle fall ut at eg bør vere heilt frisk før eg dreg heimanfrå, seier Sandbech til VG.

Han OL-debuterte som 16-åring i Vancouver og tok OL-sølv i slopestyle i Sotsji i 2014. I Pyeongchang i 2018 deltok han i sitt tredje strake OL.

– Sjølvsagt, det gjer det ekstra spesielt. Å få fire på rappen ville vere kult, og med eit bra resultat ville det vere toppen av kransekaka, svarer han på spørsmål om moglegheita for at han om to månader – som 28-åring – kan komme til å delta i sitt fjerde OL.

Det er kvalifisering til Big Air i Steam Boat Springs torsdag kveld. Samtidig skal Sandbech ha sin første hardøkt etter sjukdommen på Olympiatoppen. Han trur han har knekt forkjølinga.

(©NPK)