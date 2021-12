Johannes Høsflot Klæbo og Skiforbundet samde i Viaplay-striden

sport

Det opplyser NSF i ei pressemelding.

– Johannes har sagt kva han meiner om det å inngå ein kommersiell avtale med ein innhaldsleverandør innan media, det vil seie avtalen mellom Viaplay og Skiforbundet langrenn. Dette har vore viktig for Johannes og det har eg respekt for, seier langrennssjef Espen Bjervig.

– Johannes og Skiforbundet har ikkje same synspunkt på denne saka, men eg er glad for at vi likevel er samde om korleis vi skal stelle oss til dette framover, seier Bjervig.

Johannes Høsflot Klæbo stiller til start i helgas verdscuprenn i Lillehammer med same drakt dei andre landslagsløparane, inkludert Viaplay-logo. Klæbo og Skiforbundet har med dette lagt saka bak seg.

– For meg har det vore viktig å formidle mi bekymring i forhold til truverd og sjølvstende ved at ein innhaldsaktør og rettsinnehavar som Viaplay òg inngår ein kommersiell sponsoravtale. Eg meiner det eg har meint heile tida i denne saka. Samtidig har eg no sagt ja til å eksponere Viaplay-reklamen på konkurransedrakta, seier Johannes Høsflot Klæbo.

– Og sjølv om eg no ikkje kjem til å føre denne debatten vidare, så er det ein viktig debatt – og vi har sett eit mangfald av meiningar og ståstader rundt saka. Eg har i alle fall oppnådd å setje saka på dagsordenen – og dessutan vist kvar eg står i denne saka, seier Klæbo.

Bjervig og Klæbo er begge samde om at saka ikkje har handla om Viaplays redaksjonelle dekning.

