Eriksen trenar seg opp i dansk klubbs anlegg

Det stadfestar sportssjefen i Fyn-klubben Michael Hemmingsen overfor avisa BT.

Seinast onsdag morgon skal Eriksen ha trena med ball i Ådalen, anlegget til OB. Der har han selskap av ein personleg trenar.

– Vi er veldig glade for at Christian Eriksen i desse dagar held forma ved like på banane våre, seier sportssjef Hemmingsen.

Eriksen sjølv har framleis ikkje uttalt seg om fotballkarrieren fortset etter den dramatiske hjartestansen i sommar.

Eriksens hjarte stoppa under opningskampen til Danmark mot Finland i København under europameisterskapet. Etter hendinga fekk han operert inn hjartestartar, som kan hjelpe han om noko liknande skulle skje igjen.

Klubben til dansken Inter opplyste nyleg at italienske reglar gjer at han ikkje kan spele fotball i Italia igjen.

