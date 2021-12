Elabdellaoui tilbake i trening etter fullført USA-behandling

sport

Det skriv den tyrkiske fotballklubben på nettsidene sine.

I oppdateringa om Elabdellaouis situasjon heiter det at den norske landslagsprofilen er tilbake i Istanbul og i gang med trening i regi av det fysiske prestasjonsteamet til klubben. Vidare står det at behandlinga i USA er avslutta.

Galatasaray har òg publisert eit bilete i sosiale medium som viser eit hjarteleg møte mellom han og trenaren til klubben Fatih Terim.

Nordmannen pådrog seg alvorlege skadar på auga etter ei fyrverkeri-ulykke nyttårsaftan for snart eitt år sidan. I ei oppdatering på Instagram nyleg sette Elabdellaoui ord på det han har vore gjennom dei siste månadene.

Fotballprofilen fortalde mellom anna at behandling med stamceller frå hans eiga søster vart avgjerande for at han har fått tilbake på synet på det høgre auget. Han trekte vidare fram betydninga nemnde Terim har hatt og kalla Galatasaray-trenaren ein farsfigur.

No går det mot comeback på fotballbanen i januar. Legane har i alle fall gitt grønt lys for det.

(©NPK)