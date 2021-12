NHL-stjerne beit motstandar – utestengd i fem kampar

sport

Under utestenginga taper han all lønn, tilsvarande rundt 350.000 kroner.

Det var i kampen på laurdag mot Ottawa Senators at Lemieux hamna i bråk med Brady Tkachuk. Også linjedommaren var innblanda i basketaket som enda med at Lemieux beit Tkachuk.

Lemieux fekk matchstraff, og Tkachuk rasa etterpå og kalla hendinga for det verste nokon kan gjere mot ein.

– Ikkje eingong barn gjer det lenger. Kanskje berre babyar, eg veit ikkje kva han tenkte på. Han var fullstendig galen. Dårleg kar, dårleg spelar og for ein vits, sa Tkachuk.

Det er tydeleg at dei tøffe gena er i orden hos dei to spelarane. Brendan Lemieux er son av Claude Lemieux, som var ei kjend slåstkjempe i NHL. Brady Tkachuk er sonen til Keith Tkachuk, som også var kjent for den tøffe spelestilen sin.

