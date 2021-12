Deilas New York til MLS-semifinale etter straffer

sport

Kampen enda 2–2 etter ekstraomgangar. New York City sette dei fire første straffene sine i mål, medan New England Revolution sette tre av fire.

Den avgjerande straffa fall dermed på New York og midtstoppar Alexander Callens. Peruanaren sette ballen i mål, og dei lyseblå kunne sleppe jubelen laus.

Dei møter Philadelphia Union og norske Jakob Glesnes i semifinale 5. desember.

Deilas lag opna kampen best, og gjekk opp i leiinga etter 3 minutt med eit flott lagmål. Etter kombinasjonar rundt straffefeltet fekk høgreback Tayvon Gray ballen på flanken. Han fekk god tid til å slå innlegg, og ballen hamna hos Santiago Rodriguez, som sette ballen kontant i mål.

Berre minutt seinare utlikna heimelaga på eit godt slått frispark. Spiss Adam Buksa var høgast og kunne heade ballen i mål.

Fleire mål vart det ikkje før full tid, og laga gjekk vidare til ekstraomgangar. New York trudde dei hadde vunne kampen i det 109. minuttet då argentinaren Valentin Castellanos sette 2–1 med hovudet.

Berre nokre minutt seinare fekk same mann det andre gule kortet sitt for ei sein takling, og med ti mann på banen bukka dei til slutt under for presset frå New England. Etter 118 minutt dukka Tajon Buchanan på bakre stolpe og utlikna på heil volley.

Den andre semifinalen blir eit oppgjer mellom Portland Timbers og Real Salt Lake.

(©NPK)