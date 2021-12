Dansk tru på norsk VM-gull: – Har lært kunsten å vinne

sport

Nyegaard har ein svært sterk posisjon i internasjonal handball. Han har vore spelar og trenar på toppnivå sidan 1970-talet. I 2007 vart han tilsett i dansk TV2.

– Noreg og Frankrike er absolutt dei to største favorittane. Det er dei to nasjonane med flest toppspelarar og størst breidde i troppen. Det er òg mentalt sterke lag som har lært kunsten å vinne. Dette er to jamne lag, men eg held Noreg hårfint framfor Frankrike. Eg trur dei stikk av med det heile, seier Nyegaard til danske TV2.

Også Nyegaards TV2-kollegaer Peter Bruun Jørgensen og Lerke Møller (tidlegare dansk landslagsspelar) held Noreg hårfint framfor Frankrike.

Noreg innleier VM i Spania med kampar mot Kasakhstan (fredag), Iran (søndag) og Romania (tysdag). Dei tre beste frå puljen går til hovudrunden. Her ventar sannsynlegvis motstand frå tittelforsvarar Nederland, OL-firar Sverige og Puerto Rico eller Usbekistan.

