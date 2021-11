Olympiatoppen avlyser reise til Beijing

sport

Det er kontinentalcuprenn i hopp og kombinert i OL-anlegget til helga og ein gyllen moglegheit for norske hopparar til å prøve bakken framfor OL i februar. Det blir likevel ikkje noko av.

– Vi har vedteke å ikkje reise fordi det er heilt uvisst korleis den nye virusvarianten vil påverke innreise og karantenekrav, seier Halvor Lea i Olympiatoppen til NRK.

Virusvarianten omikron vart først påvist i Sør-Afrika 24. november og har den siste veka spreidd seg til fleire land i verda.

Talspersonen for det kinesiske utanriksdepartementet, Zhao Lijian, sa tysdag at omikron vil gi utfordringar rundt smittevern og kontroll under OL, men at sjølve arrangementet nok vil la seg gjennomføre.

Leikane blir haldne i ei lukka boble, ikkje ulikt OL i Tokyo i sommar. Dei omkring 2900 utøvarane må anten vere fullt vaksinerte eller vere i ein 21 dagar lang karantene i Beijing i forkant av leikane.

Likevel er det førebels opna for tilskodarar på arenaene, men ikkje for andre enn folk som er busette i Kina.

(©NPK)