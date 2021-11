Norske representantar reiser til Kina-OL, men Trettebergstuen vel Paralympics

sport

Trettebergstuen seier til NTB at ein annan statsråd kjem til å reise til Beijing-OL i februar, men det er framleis ikkje klart kven det blir. Ho avviser at det ligg nokon som helst politisk markering i at ho har valt ikkje å reise til OL, men i staden vel Paralympics.

– Den politiske markeringa er å framheve paraidretten, som ikkje har fått den merksemda ho fortener, seier Trettebergstuen og viser til at ingen frå offisielt norsk hald var representerte i Paralympics i sommar-OL i Tokyo tidlegare i år.

– Men det har ingenting med Kina å gjere, seier ho.

OL-elden i Beijing vert tend fredag 4. februar.

Politiske samtalar

Trettebergstuen har bestemt seg for å takke ja til invitasjonen frå Norges idrettsforbund om å reise til Paralympics, som startar ein månad etter OL.

– Når eg vel å takke ja til invitasjonen frå NIF og besøkje Paralympics, ser eg på det som eit høve til å sette søkjelys på ei gruppe utøvarar som i aller høgaste grad lever opp til dei olympiske ideala, skriv Trettebergstuen i ein e-post til NTB.

Ho lovar å ta opp sensitive politiske tema med kinesiske styresmakter.

– Når vi reiser til Kina, vil vi sjølvsagt nytte høvet til å ta opp norske styresmakters standpunkt når det gjeld menneskerettssituasjonen i Kina.

Foreslår boikott

Venstres leiar Guri Melby har teke til orde for ein diplomatisk boikott av OL i Kina, slik fleire andre land sterkt vurderer. Ho vil forfølgje dette spørsmålet overfor kulturministeren i spørjetimen onsdag.

Til NTB seier Melby at Venstre førebur eit forslag i Stortinget om at regjeringa spesifikt sørgjer for at styresmaktspersonar frå Noreg ikkje reiser til Kina under OL. I tillegg vil Venstre at Noreg tek i bruk diplomatisk boikott som verkemiddel overfor autoritære regime som held sportsarrangement.

