Kviterusslands fotballpresident arrestert i Tsjekkia – ville sjå utsett VM-kvalifiseringskamp

Bazanov er ein støttespelar for den autoritære presidenten i Kviterussland, Aleksandr Lukasjenko. EU innførte sanksjonar mot Lukasjenko-regimet i fjor, og Lukasjenko er skulda for å ha orkestrert flyktningstraumen mot grensa til Polen som hemn for dette.

Det kviterussiske kvinnelandslaget skulle spele VM-kvalifisering mot Tsjekkia i Opava tysdag, men kampen vart utsett etter at tre kviterussiske spelarar testa positivt for koronaviruset. Heile troppen må testast igjen før dei tsjekkiske helsestyresmaktene eventuelt gir klarsignal til at kampen blir spelt.

Ifølgje avisa Denik N har politiet arrestert Bazanov og kona hans.

Ei polititalskvinne seier til nyheitsbyrået AFP at to utlendingar er arresterte mistenkte for å ha reist inn i Tsjekkia i strid med gjeldande koronareglar. Ho opplyser at dei ikkje hadde dei påkravde dokumenta for innreise, men ville ikkje stadfeste identiteten deira.

Tidlegare vart Tsjekkias utanriksminister Jakub Kulhanek sitert på at Bazanov ville bli utvist dersom han prøvde å reise til kampen.

