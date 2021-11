Tutta gjer golfcomeback – blir Europas kaptein i Solheim Cup

sport

Tutta avslutta karrieren med stil då ho avgjorde Solheim Cup og sikra europeisk samanlagtsiger i 2019. No vender ho tilbake til idretten ho elskar.

– Det er den største æra i karrieren min å bli utnemnd til Solheim Cup-kaptein. Det blir kjempekult å få lov til leie desse unge spelarane, seier Pettersen til TV 2.

Ho gjer ikkje comeback som spelar. Då spørsmålet om å bli kaptein dukka opp, visste ho omgåande kva svaret ville bli.

– Det kjennest på ein måte naturleg, og tida var inne. For eg vil gjerne vere kaptein medan eg framleis kjenner mange og har ein god relasjon til dei fleste spelarane.

Lagturneringa mellom USA og Europa blir spelt i Spania 18.-24. september om to år. Det har vorte europeisk siger i dei to siste utgåvene, seinast no i haust.

Pettersen deltok i Solheim Cup ni gonger som aktiv. Ho kunne juble for tittelsuksess i 2003, 2011, 2013 og 2019. Individuelt tok ho 15 sigrar på LPGA-touren.

(©NPK)