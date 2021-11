TV3-premiere gav nedgang i langrennstala

sport

Nent (Nordic Entertainment Group) oppgir tala til VG. Selskapet har overteke store delar av verdscuprettane frå NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snøbrett dei neste seks åra.

10 kilometer kvinner (170.000) og 15 kilometer for menn (154.000) var dei to mest sette konkurransane.

Til samanlikning hadde NRK 319.000 sjåarar under fjorårets 10 kilometer for kvinner i Ruka. 347.000 såg dei 15 kilometrane til herrane.

I ei pressemelding opplyser Nents sportssjef Kristian Oma at 986.000 var innom dei lineære sendingane frå vintersporten i helga.

Oma sa for ein månad sidan at han trur folk «har lært seg å trykkje på fjernkontrollen i større grad enn for 10-15 år sidan».

– Men NRKs grunnfjell – dei kan sende nesten kva som helst og få 100.000 og av og til 200.000 sjåarar. Dei må vi jobbe hardare for å få over. Det vil nok ta litt tid, men eg håpar vi kjem dit til slutt, sa Oma til NTB.

