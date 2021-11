Sjefen hyllar Zuccarello etter «fæl skade»

sport

Zuccarello var ikkje med då Wild slo Tampa Bay Lightning 4–2 søndag. Årsaka var ein skade han pådrog seg i 7-1-sigeren over Winnipeg fredag.

Wild oppgav i forkant av oppgjeret at den norske stjerna til laget hadde pådrege seg ein «upper body injury». NHL-lag er sparsame med informasjon om skadar og nøyer seg ofte med å beskrive om skaden er over eller under midja.

Etter kampslutt gav likevel trenar Evason fleire detaljar om Zuccarellos situasjon.

– Eg har akkurat møtt han og snakka med han. Vi må vurdere litt. Vi skal trene i morgon, og alle kjem på isen. Eg reknar med at han vil vere der, så får vi sjå kvar han står, sa han.

Hyllest

Smellen Zuccarello pådrog seg fredag kom som følgje av slashing mot hendene.

– Det er ein fæl skade som gjer det vanskeleg å halde kølla. Det er den nedste handa, og det er ein vanskeleg stad, sa trenar Evason.

Han nytta samtidig uoppmoda sjansen til å komme med ei Zuccarello-hyllest.

– Når folk blir slått på den måten, kastar vedkommande gjerne hansken, hjelmen og kølla av garde og blir anten liggjande på isen eller kjem seg til benken. Han gjorde ikkje det. Han jobba defensivt til vi fekk kontroll, og deretter bytte han. Det vitnar om mykje karakter, og at han set laget først, sa Wild-sjefen søndag.

Coyotes tysdag

Frå sidelinja kunne Zuccarello gle seg over at lagkameratane tok ein uhyre sterk siger mot Stanley Cupvinnar dei to siste sesongane, Tampa Bay Lightning.

Zuccarello har vore ein flittig poengytar for Wild, som leier avdelinga si i NHL. Neste kamp for Minnesota-klubben er heime mot Arizona Coyotes tysdag. Om Zuccarello blir å sjå på isen då, synest høgst usikkert.

