Svensk sprintsuksess – Falla på tredjeplass i Ruka-sprinten

I fjor tapetserte svenskane sigerspallen. Denne gongen ville òg ein norsk sprintveteran vere med.

– Det betydde mykje i dag. Ein av dei betre tredjeplassane mine, innrømde Falla overfor NTB.

– Det viktigaste har vore å finne den gode kjensla og flyten. Det har eg fått gjennom dei siste ti dagane. Det er så gøy å sjå at det fungerer igjen. Det var flott med ein god start, og no kan eg finne litt tryggleik i det, for det har vore ein kronglete veg, sa Falla

– Eg føler at eg kan senke skuldrene litt no.

Lotta Udnes Weng enda sist i semifinalen sin. Svenske Frida Karlsson imponerte og tok seg til finale med å vere best. Falla, med eit litt tynnare treningsgrunnlag, vart regelrett staka frå på oppløpet. Karlsson gjorde derimot ein taktisk bommert undervegs i finalen og enda sist.

Anna Svendsen vart nummer fire i kvartfinalen sin og var 2/100 sekund unna å bli lucky loser. Ho var òg innblanda i eit uhell med Lotta Udnes Weng på oppløpet. Udnes Weng var utruleg lei seg på Tromsø-jentas vegner.

Ane Appelkvist Stenseth og Mathilde Myrvold vart nummer fem i kvartfinalane sine og slått ut.

Heidi Weng forsvann allereie i prologen.

– Eg er tydelegvis best på trening og ikkje i konkurransar. Eg vart for ivrig. Kjedeleg. Eg veit eg kan om eg hadde gått vidare. Det er prolog eg er dårlegast på, sa Weng.

