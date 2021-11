Revansjlysten Jansrud: – Mest kjipe situasjonen eg har vore i som idrettsutøvar

sport

Éin pallplass i verdscupen vart fasiten for Jansrud førre sesong. Det er ikkje kvardagskost for ein av Noregs mest meritterte alpinistar. Han er den første til å innrømme at det var tungt.

På spørsmål frå NTB om han kan peike på kva som gjekk gale, svarer Jansrud:

– Det er veldig samansett. Eg kom ut av ein sesong i fjor der eg følte at det var småting som ikkje ville seg på fleire område. Eg køyrde teknisk dårleg på ski og kjende meg ukomfortabel i treningssituasjonar.

– Samanliknar eg med magekjensla eg har hatt tidlegare år, kjende eg at dette er eg ikkje god nok på. Det er kanskje den mest kjipe situasjonen eg har vore i som idrettsutøvar. Kjem du tilbake frå skade, kan du alltids klare å fortelje deg sjølv at du treng litt tid. Det å berre køyre dårleg på ski er ikkje ei veldig kul greie å gjere, legg Vinstra-guten til.

Tunge telefonar

I møtet med NTB utanfor Vigelandsparken i Oslo, berre ein liten spasertur frå heimen der han har busett seg med sambuaren Benedikte og dottera Frøya, er smilet som vanleg på plass.

Jansrud vedgår samtidig at han kjende på ansvar overfor dei heime då det butta som verst sist vinter.

– Det er veldig enkelt å akseptere at du ikkje er god nok fordi nokre andre har teke steg, men legg du på at du er borte frå familie og barn, og at dette har gått frå lidenskap og hobby til at pappa må dra på jobb … Benedikte ville jo helst at eg skulle vere heime og det skjønner eg òg, og då er det ikkje gøy, seier alpinprofilen og held fram:

– Det å då ta telefonen heim og sei at dette ikkje går som eg ønskjer, kjende eg meir på. Det synest eg var ubehageleg. Då møter du to val. Anten må du stoppe karrieren og vere pappa, eller så må du ta tak og endre noko. Det er der vi er no.

På spørsmål om han vurderte å runde av karrieren, svarar 36-åringen at det nok kunne vore freistande å gjere det, men at han aldri har vore heilt den typen. Målet er å avslutte eit innhaldsrikt toppidrettsliv, som mest truleg er over til våren, med stil.

Suksess i Beijing-OL om nokre månader står høgt på ønskelista. Deretter kan det fort bli avskjedsrenn på heimebane i Kvitfjell.

Rydda av vegen

Føresetnadene for å runde av karrieren med eit smell er så absolutt til stades. Problema som prega førre sesong, er tekne tak i og forhåpentleg rydda av vegen.

– Eg kjenner dei endringane eg har gjort frå mi side, har vore veldig bra. Eg kjenner meg på eit heilt annan stad no enn på same tid i fjor. Dei er litt herleg, smiler Jansrud.

Konkret har han mellom anna teke tak i utstyret. Den jobben byrja allereie i mars, då det vart tydeleg at noko måtte gjerast.

– Det har bore frukter, synest eg. Og så har vi gjort litt endringar på barmarkstreninga. Vi har hatt litt andre fokus. Det blir veldig teknisk, så det er ikkje så spennande, men til saman har det gjort at eg har hatt ein veldig bra haust. Eg kjenner meg på ein heilt annan stad.

– Du høyrest veldig positiv ut?

– Eg er veldig positiv òg. Med merittane mine skulle det tilseie at eg køyrer fort på ski òg, men her kjem det ein «disclaimer» frå meg. Det er ingen garantiar her, og eg er veldig usikker på om magekjensla mi no stemmer med ho eg hadde for tre år sidan; at eg på ein god dag heng med uansett, og på ein dårleg dag er ein likevel topp fem, seier Jansrud.

For gammal?

Uvissa han kjenner på handlar mellom anna om alder.

– Bekymringa her ligg i at eg berre er vorten for gammal. Det blir litt som 40-åringar som speler volleyball og ryk akillesen sin. Dei kjenner seg heilt konge, og så er det eitt feilsteg og så ryk det. Det er der bekymringa ligg, at ein berre ikkje har det som trengst lenger, ler Jansrud – og er rask med å leggje til:

– Men ein blir litt sta som idrettsutøvar òg, så inntil vidare følar eg sjølv at det er noko å hente.

Første peikepinn på kvar han står mot verdseliten, får Jansrud i canadiske Lake Louise. Der blir det køyrt fartsrenn i verdscupen fredag, laurdag og søndag.

Deretter går det slag i slag fram til høgdepunktet i sesongen, OL i Beijing i februar. Det blir Jansruds femte og siste olympiske leikar. Han har teke medalje i dei fire tidlegare.

