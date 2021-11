Bodø/Glimt soper inn i Europa

sport

Dei gulkledde leiar gruppa før den siste kampen mot Zorja Lugansk. Vinn dei han, ventar det åttedelsfinale og fleire millionar inn på konto. Glimt slo CSKA Sofia 2-0 torsdag.

Skulle dei derimot tape for Zorja i Ukraina, må Glimt truleg ut i omspel for å få til utslagsrundane. Roma er eitt poeng bak nordlendingane på tabelltopp i gruppe C.

– Vi er nøkterne og budsjetterte med å bli utslått i første kvalifiseringsrunde til Champions League og andre kvalifiseringsrunde i Conference League, seier Glimts økonomiansvarlege Svein Tore Hansen til Finansavisen.

Ifølgje avisa vil Glimt vere sikra nye 11,3 millionar kroner om laget blir gruppevinnar.

(©NPK)