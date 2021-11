Malaysia vil stengje ute israelarar frå squashturnering

sport

Det muslimskdominerte Malaysia har ingen diplomatiske samband med Israel.

– Det er ei skam at dei blandar idrett og politikk, seier Aviv Bushinsky i det israelske sqaushforbundet til nyheitsbyrået AFP.

Det malaysiske forbundet har så langt ikkje kommentert den betente situasjonen.

Turneringa vart flytta frå New Zealand til Malaysia på grunn av koronasituasjonen. I 2019 vart landet fråteken verdsmeisterskapen i symjing for parautøvarar fordi styresmaktene trua med å nekte innreise for utøvarar frå Israel.

(©NPK)