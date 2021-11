NRK-journalistar lauslatne etter å ha vore arresterte i Qatar

sport

Ifølgje NRK var dei to i landet på reportasjereise i forkant av neste års fotball-VM.

– Vi er først og fremst veldig glade og letta over at begge er i god behald og på veg heim. Eg snakka med dei i dag tidleg. Då var dei prega av kva dei hadde vore gjennom, men fekk seg etter kvart både mat og litt søvn, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

– Vi har gjort alt vi kunne for å få Ghorbani og Ekeland lauslatne og føre dei trygt tilbake til Noreg, seier han.

Glattcelle i nesten 30 timar

VG skriv at NRK har fått stadfesta at dei to var om bord på eit fly frå Qatar Airways som letta frå Doha klokka 23.35 norsk tid tysdag.

Ifølgje avisa var journalistane nesten 30 timar på glattcelle, og dei er fråtekne mobilar, PC-ar og kamerautstyr.

Dei to kom til Qatar søndag 14. november, og dagen etter hadde dei ein avtale med regimekritikaren Abdullah Ibhais. Han vart likevel arrestert av politiet berre timar før intervjuavtalen, skriv VG.

Ifølgje NRK sjølv melde bekymringane for journalistane seg då dei ikkje kontakta redaksjonen før avreise, som avtalt. Via kjelder fekk kanalen etter kvart vite at dei hadde vorte arresterte.

Utanriksministeren: Viktig at journalistar får utøve virket sitt

Utanriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) opplyser at ho har fått stadfesta at dei to er lauslatne. Den norske ambassaden i Abu Dhabi har vore i kontakt med qatarske styresmakter om saka, fortel ho.

– Etter det vi forstår er det heller ikkje teke ut tiltale. Vi kan stadfeste at dei to statsborgarane jobbar for NRK og at dei vart arresterte medan dei utøvde oppdraget sitt som journalistar, skriv Huitfeldt i ein kommentar til NRK.

– Det er viktig at journalistar får utøve det journalistiske virket sitt utan innblanding frå styresmakter, også i Qatar, seier utanriksministeren til VG.

Fotballpresidenten: Heilt uakseptabelt

Fotballpresident Terje Svendsen karakteriserer det som «helt uakseptabelt at qatarske myndigheter arresterer journalister som driver saklig, kritisk journalistikk».

– Vi reagerer svært sterkt på dette og er djupt bekymra for vilkåra til journalistar i Qatar, seier han til VG.

– Det tydelege standpunktet vårt vil varslast til politisk nivå i Fifa og også via Uefa-gruppa som handterer Qatar-spørsmåla. Endå viktigare er det likevel at norske styresmakter engasjerer seg i saka. Qatar er ein viktig samarbeidspartnar for den norske staten, og ei sak kor qatarske styresmakter arresterer norske journalistar, er ikkje ei utvikling som kan overlatast til idretts- eller fotballrørsla åleine, seier Svendsen.

Presseforbundet: Noreg bør protestere

Norske styresmakter og Fotballforbundet bør protestere på det sterkaste mot arrestasjonen, meiner generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund.

– Dette er heilt uakseptabelt og oppsiktsvekkjande. Det ser ut som eit krystallklart forsøk på å hindre journalistikk og dermed eit brot på pressefridommen, seier ho til VG.