Supporter dømt til fengsel på vilkår etter flaskekasting

Hendinga skjedde berre eitt minutt ut i Ligue 1-oppgjeret mellom Lyon og Marseille. Payet skulle ut for å ta eit hjørnespark då ei flaske trefte han i hovudet.

Han gjekk deretter i bakken før han vart behandla av medisinsk personell. Marseille-spelarane nekta å spele vidare, noko som resulterte i at kampen vart avbroten.

No er det klart at personen som stod for kastet har vorte dømt til seks månader fengsel på vilkår og står overfor utestenging frå Lyons stadion på opptil fem år, melder det franske nyheitsbyrået AFP.

I august vart det òg kasta ei flaske mot Payet frå fansen til Nice. Payet kasta flaska tilbake, noko som førte til tumultar og at kampen ikkje vart spelt ferdig.

