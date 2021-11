Nytt EM-tap for curlingherrane

sport

Det var Noregs andre strake tap på rad i meisterskapen i Lillehammer. Måndag kveld vart det 4-6 mot Sverige, og det norske laget står med tre sigrar og tre tap så langt.

Oppgjeret mot tsjekkarane starta dårleg for Noregs del. Etter 0-0 i første omgang tok tsjekkarane to poeng i den andre. Deretter stal dei eitt poeng då Noreg hadde sistestein i tredje omgang.

I den fjerde omgangen tok Noreg to viktige poeng, og dermed var det auka spenning i kampen. Walstad og laget hans stal dessutan eit poeng og utlikna til 3-3 i den følgjande omgangen.

I den sjette omgangen slo tsjekkarane hardt tilbake og tok heile tre poeng. To omgangar seinare stod det likevel 6-6 etter at Noreg sikra to og eitt poeng.

Dermed var det alt å spele om framfor dei to siste omgangane. Men i den niande omgangen sikra tsjekkarane seg to poeng og var på god veg til siger.

Det klarte ikkje Noreg å hindre og måtte tole 6-10-tap etter at Tsjekkia sikra to poeng òg i tiande omgang.

(©NPK)