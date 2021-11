Messi ser ikkje bort frå Barcelona-retur

sport

Det fortel ein av dei beste spelarane gjennom tidene i eit større intervju med den spanske avisa Marca.

Messi, som har teke imot Marca i den nye heimen sin i Paris, ser ikkje bort frå at han blir å sjå tilbake i klubben der han vil bli ståande med legendestatus for dei 778 kampane sine og dei 672 måla.

Marca viser til det Barcelona-president Joan Laportas har sagt om at han trur Andrés Iniesta og Messi vil komme tilbake til klubben ein gong.

– Som speler? spør Messi.

Avisa forklarer så at Laporta påpeika at det ikkje var for å vere ein del av spelarstallen.

– Eg har alltid sagt at eg på eit tidspunkt kjem til å returnere til Barcelona, for det er heimen min. Eg har alltid ønskt å hjelpe så mykje som mogleg i klubben, og om eg kan hjelpe til, ville eg likt å komme tilbake, seier Messi.

Den tidlegare storspelaren Xavi Hernández vart presentert som ny Barcelona-trenar for to veker sidan. Messi, som no gjennomfører karrieren sin i Paris Saint-Germain og Frankrikes hovudstad, har tru på den tidlegare lagkameraten sin.

– Barcelona vil vekse med Xavi. Han er ein trenar som kan masse og kjenner klubben godt, seier Messi.

(©NPK)