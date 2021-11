Lønnstrekk for uvaksinerte Hertha-spelarar i karantene

sport

Det stadfestar sportsdirektøren i Bundesliga-klubben Fredi Bobic til tyske medium tysdag.

– Vi bestemde oss allereie 2. november for at uvaksinerte spelarar ikkje får lønn for dagar der dei er i karantene, seier Bobic til avisene Bild og B.Z.

Tyske medium har tidlegare skrive at Bayern München har innført det same grepet i samband med debatten rundt uvaksinerte Joshua Kimmich.

Hertha har fleire gonger vore ramma av koronasmitte, men så godt som alle spelarane i klubben er no fullvaksinerte.

Hertha-målvakt Rune Almenning Jarstein vart smitta av viruset i vår, før ein byrja å vaksinere fotballspelarane, og han vart sidan alvorleg sjuk. Den norske landslagsmålvakta har framleis ikkje spelt ein kamp etter sjukdomen.

