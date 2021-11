Sky Sports: Pochettino førsteval som Solskjær-erstattar

sport

Sky Sports hevdar å vite at Paris Saint-Germain-manager Mauricio Pochettino er førstevalet til klubben framfor Ajax-sjef Eric ten Hag.

Michael Carrick styrer Manchester United fram til ei mellombels løysing er funnen for resten av sesongen. Pochettino vil ha eitt år igjen av kontrakten sin hos PSG når sommaren kjem.

– Eg trur Pochettino, sjølv om han aldri ville sagt det, ville komme til Manchester United på ein femårskontrakt i morgon, seier Sky Sportsekspert Gary Neville.

Ifølgje The Times er Pochettino interessert i jobben om vel eit halvår.

Også tidlegare Real Madrid-manager Zinédine Zidane har vorte sterkt kopla til jobben som ny United-sjef.

Neste oppgåve for United er meisterligamøtet på tysdag med Villarreal. Der blir Carrick å sjå på sidelinja. Carrick la opp som speler etter 2017/18-sesongen. Han vart deretter ein del av trenarapparatet rundt førstelaget under José Mourinho. 40-åringen fekk større ansvar etter at Solskjær kom inn som manager.

(©NPK)