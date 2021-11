Schmeichel i Qatar: – Kvifor er det sporten som skal ta ansvaret?

sport

Schmeichel er i Qatar og er invitert, som ein av fleire tidlegare fotballgigantar, i samband med at det er eitt år til VM i ørkenstaten startar.

Til svenske Fotbollskanalen seier Schmeichel at han ikkje vil blande seg inn i debatten som har vorte reist i både i Skandinavia og verda elles.

– Vi speler fotball og vi elskar fotball. Vi har arrangert fotballturneringar over heile verda, seier Schmeichel.

– Det skal handle om fotball. Det finst mange, mange ulike nivå i denne debatten som aldri blir drøfta, men når det gjeld fotball, blir det alltid teke opp. Det synest eg vi bør halde oss unna, seier den tidlegare Manchester United-målvakta.

Ifølgje Amnesty International har fleire tusen arbeidarar mista livet i Qatar sidan jobben med å gjere landet klart til VM, starta.

– Kvifor er det sporten som skal ta ansvaret? Kvifor er det ikkje politikarane? Det er dei jo valde til, seier Schmeichel.

– Handlar om fotball

Fotbollskanalen konfronterer Schmeichel om at han er i Qatar som ein representant for neste års arrangement, og lysluggen gjentek:

– Igjen, det er fotball. Det handlar om fotball. Eg har ikkje teke avgjerda om at VM skal haldast i USA, Canada og Mexico om fire år, i Qatar no, i Russland eller Brasil. Eg har ikkje teke den avgjerda. For meg handlar det om fotball. Det er fotballturneringar. All politikk og andre ting får komme ein annan gong, seier han.

Sidan Qatar fekk VM-tildelinga for elleve år sidan, har det vore mykje kritikk mot Det internasjonale fotballforbundets (Fifa) avgjerd.

Dystre tal

FNs arbeidsorganisasjonen ILO la sist veke fram rapporten som omhandlar forholdet til gjestearbeidarar i Qatar. Der blir det opplyst at 50 personar på jobboppdrag døydde i 2020.

I tillegg vart over 500 innleigde arbeidarar hardt skadde. Rapporten styrkjer argumentasjonen til Qatar-kritikarane. Landet har det siste tiåret førebudd seg til fotball-VM i 2022.

Tidlegare i år publiserte The Guardian tal som bles nytt liv i den norske boikottdebatten. Ifølgje den britiske avisa hadde minst 6500 gjestearbeidarar mista livet i Qatar sidan landet vart tildelt VM i 2010. Av desse var 37 dødsfall direkte knytte til stadionbygging.

