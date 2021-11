sport

Laurdag 4. desember skulle det eigentleg bli avhaldent fellesstart med skibyte (15 kilometer for kvinner, 30 for menn), men dette blir no endra til intervallstart både på kvinne- og herresida. No skal kvinnene gå 10 kilometer fri teknikk, medan mennene går 15 kilometer i same øving.

Det skriv FIS i ei pressemelding måndag.

Dermed blir det ikkje nokon fellesstartar med skibyte før OL i Beijing i februar.

