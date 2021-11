Cavendish på sjukehus etter velt

sport

Det opplyser laget hans, Deceuninck-Quick-Step, i ei pressemelding.

– Undersøkingane viser at Mark har pådrege seg to brekte ribbein på venstre side, i tillegg til ei lita punktering i lunga. Han har fått behandling med medisinar og ligg på universitetssjukehuset i Gent for observasjon.

– Det er venta at Mark blir skriven ut seinare i dag (måndag) eller i morgon tidleg. Han skal då gjennom ein rehabiliteringsperiode, skriv laget.

Cavendish pådrog seg skadane då han og dansken Lasse Norman Hansen velta tidleg i det siste banerittet på søndag i Gent seksdagars.

(©NPK)