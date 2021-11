Carrick takka Solskjær: – Emosjonelt

sport

Måndag møtte Carrick pressa framfor den viktige europacupkampen på bortebane i Spania tysdag.

– Gårsdagen var veldig kjensleladd for meg og alle i klubben. Eg har jobba med Ole i tre år no, og eg har kjent han endå lenger enn det. Det var tøft å sjå han miste jobben, og ein kunne tydeleg sjå kor mykje Ole betydde for alle i klubben, sa Carrick og heldt fram:

– Vi og Ole forstår at resultat betyr alt i denne bransjen. Dessverre får ein ikkje alltid det ein fortener. Eg vil seie tusen takk til Ole på vegner av meg sjølv, støtteapparatet og spelarane. Det var ei glede å jobbe med han. Eg ønskjer han lykke til vidare.

Carrick må fort riste av seg skuffelsen over å miste Solskjær og rette blikket mot kampen på tysdag. Ein siger der vil bety avansement til cupspelet i den gjæve Meisterligaen.

– Vi må snu det rundt og bevege oss raskt framover. Det har klubben ofte gjort, historisk sett. Vi ser veldig fram til kampen i morgon, seier Carrick.

Manchester United har uttalt at dei ser etter ein mellombels manager som skal leie laget ut sesongen før ein ny manager blir tilsett permanent.

Laurdag ventar serieleiar Chelsea på bortebane.

