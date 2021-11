Bråthen-avtalen i boks – Villumstad blir konstituert som sportssjef for hopparane

sport

Det skjer ein månad etter at Bråthen og skiforbundet vart samde om ein avtale etter ein langvarig arbeidskonflikt.

Inntil vidare tek Villumstad over rolla som sportssjef, stillinga Bråthen hadde tidlegare. Det stadfestar Skiforbundet i ei pressemelding, etter at VG fekk stadfesta avtalen av Bråthen.

– Det er herleg å få avklart dette, sånn at vi kan komme oss vidare. No kan eg halde fram med dei områda der eg har styrkane mine, medan Ståle kan ta oss vidare på dei områda der eg føler at han er betre enn meg, sa Bråthen til VG.

Skiforbundet ønskte i utgangspunktet å bli kvitt Bråthen etter årets sesong. Han hadde kontrakt som sportssjef til april 2022 etter å ha hatt jobben på mellombelse kontraktar sidan 2004.

No held Bråthen fram i skiforbundet, men i ei meir spissa rolle som landslagssjef. Der skal han ikkje lenger ha ansvar for administrative oppgåver, men for toppidrett, rekruttering og det kommersielle arbeidet.

Skiforbundet har varsla at den permanente stillinga som sportssjef i hopp skal lysast ut.

(©NPK)