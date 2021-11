Ruud til historisk ATP-semifinale etter opphenting

sport

Ruud gjekk vidare med settsiffera 2-6, 7-5, 7-6 (7-5). Avgjerda fall i tiebreak.

Dermed held han fram å skrive norsk tennishistorie. Snarøya-guten kom til sesongavslutninga på ATP-touren som første nordmann nokosinne. Der får berre årets beste poengplukkarar innpass.

Tidlegare i veka tapte han første gruppekamp for tenniseinaren Novak Djokovic og vann deretter mot britiske Cameron Norrie etter ein sterk snuoperasjon.

Inntil fredag hadde Ruud tapt alle dei fem møta med Rublev. Før duellen sa han til NTB at han måtte finne på noko spesielt for å slå russaren. Han la til at Rublev «et deg litt opp» om ein ikkje er på sitt beste.

– Det er ein flott dag for meg. Dette året har vore spesielt, og det er herleg å følgje opp med gode kampar her. Eg må berre takke armen min for at eg slo eit serveess på det siste poenget, for eg var så nervøs, sa Ruud i sigersintervjuet.

I semifinalen møter han verdstoar Daniil Medvedev. Han ser fram til å bryne seg på meir russisk motstand.

– Laurdag kjem min største kamp i karrieren. Vi veit alle kor bra han er, og eg ser fram til ein god kamp.

Tøff start

Det vart eit brutalt opningssett for Ruud. Etter ein fin start kom det fleire feil, og det toler ein ikkje mot Rublev. Russaren sette inn eit veldig tempokjør som bana veg for to strake brot.

Det første kom då Ruud slo i nettet på 1-1, medan det andre oppstod etter at Rublev hadde kjempa seg tilbake frå 0-30. Seinare vann verdsfemmaren settet med eit blankt game.

Han kunne avgjort det tidlegare, men misbrukte to settballar på 5-1. Rublev trong berre 35 minutt på å ta første stikk.

Heva seg

Det vart eit heilt anna kampbilete i sett to. Ruud vart rett nok brote allereie i det andre servegamet sitt, men denne gongen lét han ikkje konkurrenten rykkje frå. Han svarte omgåande og braut Rublevs serve etter å ha ligg under 15-40.

Russaren var tydeleg frustrert. Nå gjorde han feil ein ikkje hadde sett tidlegare i oppgjeret. Førsteservinga var plutseleg mykje svakare, og det utnytta Ruud godt. På 6-5 spelte han seg til tre settballar og tydde til to av dei.

Før det hadde Ruud komme seg ut av trøbbel på stillinga 5-5. Då plukka han fire poeng på rad og unngjekk å bli broten.

Også i tredje og avgjerande sett vart det brot begge vegar. Igjen var Rublev først ut, men Ruud svarte med ein gong. Deretter heldt dei serven, men Ruud fekk sjansen til å bryte for siger før tiebreaket.

